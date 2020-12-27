شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التطوير بالأهلي تعرض على موسيمانى ضم حارس وظهير أيمن فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن لجنة التخطيط بالنادى، برئاسة محسن صالح، عرضت على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ضم حارس مرمى وظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الشياطين الحمر الفترة المقبلة من عمر الموسم الحالي.

وقال المصدر إن لجنة التخطيط تنتظر رد موسيمانى بشأن الموافقة على ضم لاعبين جدد فى مركز الظهير الأيمن وحراسة المرمى، للتحرك وضم اللاعبين المميزين فى هذين المركزين، أو إغلاق الأمر حال تحفظه على ضم لاعبين جدد فى هذه المراكز.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط تضع أكثر من لاعب فى حساباتها حال موافقة موسيماني، حيث رشحت كريم فؤاد لاعب إنبى والمعار من نجوم المستقبل وكريم العراقى لاعب المصرى لتدعيم الجبهة اليمنى، ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لتدعيم مركز حراسة المرمى الحمراء.

وترغب لجنة التخطيط بالأهلى فى الاستفادة من زيادة قوائم الأندية والتعاقد مع عدد من اللاعبين القادرين على تدعيم صفوف المارد الأحمر فى الانتقالات الشتوية، لاسيما مع الغيابات التى تضرب الفريق الأحمر بسبب ضحايا فيروس والإصابات الناجمة عن المباريات والتدريبات.