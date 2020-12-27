اندهاش و"بيرمان".. أول ظهور لمحمد صلاح بعد استفزاز كلوب

اندهاش وبيرمان.. أول ظهور لمحمد صلاح بعد استفزاز كلوب

الأحد 27 ديسمبر 2020

ظهر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لأول مرة، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مدربه الألماني يورجن كلوب.



وثارت أزمة في ليفربول مؤخرا بسبب عدم حصول صلاح على شارة قيادة ليفربول ضد ميتلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا الشهر الحالي، وتفضيل المدير الفني يورجن كلوب منحها لزميله الشاب ألكسندر أرنولد، وخاصة بعدما أظهر النجم المصري استياءه من هذا الموقف.

وتطرق كلوب للحديث عن تلك الأزمة مؤخرا، حيث قال في تصريحات أبرزها موقع "جول" العالمي: "بالفعل أخطأت في هذا الأمر، ربما كان من الصواب أن يحصل عليها (ديفوك) أوريجي، وليس أرنولد، أخبرني أحدهم لاحقا أنه كان الأحق، لكنه قضى فترة خارج النادي على سبيل الإعارة".

وبعد ساعات من تصريح كلوب، نشر صلاح صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها وعلى وجهه ملامح الاندهاش، وبجواره قط أليف من فصيلة "بيرمان".

ويعرف هذا القط أيضا باسم "قط بورما المقدس"، وهو أحد سلالات القطط المنزلية التي تتميز بالشعر الطويل حريري الملمس والأعين الزرقاء الداكنة، ويعتقد بأن هذه السلالة نشأت في آسيا.

ويعد هذا النوع من القطط الهادئة وغير العدوانية، ويتميز بالعيون الملونة غالبا بالأزرق، ويتراوح سعر الواحد منها بين 700 وألف دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن أزمة صلاح تسببت في إثارة الجدل بخصوص استمراره مع ليفربول، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقضي محمد صلاح حاليا موسمه الرابع مع ليفربول، منذ انضمامه إليه في صيف 2017 قادما من روما مقابل 42 مليون يورو، وشارك في 21 مباراة خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 4 أهداف.