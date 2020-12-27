شكرا لقرائتكم خبر عن «بواتينج» يفتح النار على إدارة «بايرن ميونخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، عن أنه كان يرغب فى الرحيل عن النادى البافارى فى صيف 2019، لكن الإدارة رفضت طلبه فى النهاية. وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت بيلد»، قال بواتينج: «لقد تلقيت وعدًا من الإدارة بأنها لن تضع عراقيل أمامى حال وصول عرض بمبلغ معين، وحينما حدث ذلك لم يُسمح لى بالمغادرة». واتهم صاحب الـ32 عامًا إدارة بطل أوروبا بعدم الوفاء بوعدها،

فضلًا عن قلة التقدير والاحترام له، مضيفًا: «كنت آمل فى مناقشة بعض المواضيع وحلها بطريقة مختلفة». وأشار بواتينج إلى تعنت الإدارة البافارية وعدم سماحها برحيله فى صيفين متتاليين، مما جعله يشعر بعدم الرضا عن هذه المعاملة. رغم ذلك أبدى المدافع الألمانى سعادته بالتحول الذى طرأ على مستواه منذ إقالة نيكو كوفاتش وتعيين هانز فليك بدلًا منه، مؤكدًا أن حاله تغير كثيرًا بسبب الثقة التى حظى بها من المدرب الألمانى، ما جعله عنصرًا رئيسيًا فى الطريق نحو الثلاثية. وبسؤاله عن مدى استعداده لتجديد عقده، الذى ينتهى فى صيف 2021، أكد بواتينج أنه منفتح على كافة الاحتمالات، مشيرًا إلى استعداده للبقاء مع الفريق لفترة أطول.