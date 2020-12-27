شكرا لقرائتكم خبر عن «لابورتا» يكشف موقفه من «ميسى» حال فوزه بانتخابات «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتبر المرشح المحتمل لرئاسة نادى برشلونة، خوان لابورتا، أنه الوحيد الذى يحظى بمصداقية مع أسطورة الفريق الأرجنتينى ليو ميسى، لإقناعه بالاستمرار فى صفوف النادى الكتالونى.

وفى مقابلة، أكد لابورتا (مواليد برشلونة عام 1962) أن ميسى يعلم أن كل ما قاله له فى السابق قام بتنفيذه، كما أنه يعتقد بأن الجانب المادى لن يكون عائقا لاستمرار «البرغوث». وأكد المحامى الذى سبق وترأس نادى برشلونة فى الفترة بين 2003 و2010 أنه يعيش حملة الانتخابات الرئاسية، وهو مقتنع بالفريق الكبير الذى يقف خلفه وثقته فى فوزه مثلما حدث فى 2003.

وحول اتهامه منافسين له بأنه لا يمتلك مشروعا، قال: «أحترم كل ما يقولونه، لكنى لن أخوض فى هذه الأمور، ما يهمنى هو قلب الوضع الاقتصادى الذى يعيشه النادى حاليا والذى سنجده سيئا للغاية بكل أسف، واستعادة احترام برشلونة لذاته، هذه هى أولويتنا». وعن إمكانية قلبه للوضع حال فوزه بانتخابات 24 يناير المقبل، وأن يقود الإدارة للفوز بالألقاب هذا الموسم، قال: «نعم.. أعتقد أنه يمكننا الفوز بألقاب مثلما فعل الفريق مؤخرا أمام بلد الوليد، لذلك نحن نطمح لكل شىء، الفريق ملىء باللاعبين الكبار. الفكرة هى أن يجد الإيقاع والتوازن والآليات اللازمة، أعتقد أن الجهاز الفنى يعمل فى نفس الاتجاه».

وأضاف: «التغيير ينبغى أن يأتى مصاحبا بالدافع، يجب إعادة البسمة للبارسا، نبحث عن الهدوء عبر رئيس يتمتع بالقيادة، ومجلس إدارة يضع الخطوط التى ينبغى اتباعها، هذا هو نموذج نادينا».

وعن رأيه فى مستقبل نجم الفريق، ليونيل ميسى، الذى سينتهى عقده الصيف المقبل، وما إذا كان سيقتنع بالمشروع القادم، قال: «نعم، المشروع الجديد سيساعد ميسى كثيرا لأنه يقدم فريقا تنافسيا، هذا هو الأهم بالنسبة له. وفى هذا الأمر لدىّ ميزة نسبية عن باقى المرشحين: أحظى بالمصداقية مع ليو، فهو يعلم أن كل ما قلته له قمت بتنفيذه، وقد أخبرنى بذلك، أريد أن أكون رئيسا للنادى لتعزيزه رياضيا واقتصاديا، وأن يتوج بالنجاحات مجددا فى دورى الأبطال».

وأقر لابورتا بأن الرئيس السابق لنادى إنتر ميلان سبق وعرض 250 مليون يورو لشراء ميسى، فى قيمة أكبر من الشرط الجزائى فى عقده آنذاك (150 مليون يورو)، قائلا: «عرضوا هذا الرقم لأننى لم أتزحزح عن عبارة (ميسى ليس للبيع)، موراتى أخبرنى أنه يرغب بشدة فى ضمه وكان مستعدا لتقديم عرض مغرٍ، كان هذا فى عام 2006، وكنا نعلم أن ميسى ينبغى أن يكون حجر الأساس لبرشلونة فى الأعوام التالية. خلال فترة رئاستى تلقينا الكثير من العروض للتعاقد مع ميسى وكنا نرفضها دائما».

وعن إمكانية استمرار ميسى فى الحصول على 100 مليون يورو صافية للموسم رغم الوضع الاقتصادى الحالى للنادى، علق: «سأرى ذلك عندما أدخل النادى، لكنى أعتقد أن الأمور المادية لن تكون عائقا لكى يستمر ليو». وعما إذا كان يعتقد أن ميسى يساهم فى زيادة دخل النادى بشكل أكبر من الذى ينفقه عليه، أضاف: «أعتقد ذلك وهذا هو الواقع. فقد عشت ذلك لسنوات عديدة، الرعاة يأتون لوجود ميسى فى الفريق». وردا على سؤال ما إذا كان أول شىء سيفعله حال فوزه بالانتخابات هو جلوسه مع ميسى، أتم: «حينما أعلم ما يمكننى تقديمه له وفقا للمقدرات المالية للنادى، سأقدم له عرضًا رياضيًا واقتصاديًا لتقييمه».