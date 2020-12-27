شكرا لقرائتكم خبر عن «مبابى» على بعد خطوة من الانتقال لـ«ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب ريال مدريد خطوة جديدة من التعاقد مع الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الصيف المقبل. وكانت العديد من التقارير أكدت أن مبابى يرفض التجديد مع باريس، ويخطط للانتقال إلى ريال مدريد قبل انتهاء عقده فى صيف 2022. وأكدت العديد من المصادر إقالة الألمانى توماس توخيل من قيادة باريس، واستبداله بالأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى السابق لتوتنهام.

ووفقًا لشبكة «ديفنسا سنترال»، فإن بوكيتينو يدرك جيدًا موقف مبابى من تجديد عقده مع سان جيرمان. وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن بوكيتينو مستعد للموافقة على بيع مبابى لريال مدريد، لكن بشرط نجاح باريس فى التعاقد مع هارى كين، مهاجم توتنهام. وكان كين صرح هذا العام أنه سيفكر فى مغادرة توتنهام إذا لم ير أن الفريق يتطور ويسير فى الطريق الصحيح. يذكر أن هارى كين سبق أن تألق تحت قيادة بوكيتينو فى توتنهام، ووصلا معًا إلى نهائى دورى أبطال أوروبا فى نسخة 2019.