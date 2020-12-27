شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يكشف موقفه من الانتقال إلى «النصر السعودى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسى بافيتيمبى جوميز، نجم الفريق الكروى الأول بنادى الهلال السعودى، رأيه فى نادى النصر، حين سئل المهاجم المخضرم عن موقفه من الانتقال للنادى المنافس.

وظهر جوميز فى فيديو مجيبا عن سؤال أحد مشجعى «العالمى» له: «هل يمكن أن نراك فى النصر؟».

فرد الفرنسى: «نريد أن يكون النصر فى قمة مستواه، لأن الدورى (السعودى) يحتاج إلى وجود النصر والهلال فى القمة».

بات جوميز الهداف التاريخى للاعبين الأجانب فى الهلال فى مباراة الفريق

الماضية بالدورى أمام القادسية، حيث سجل الهدف الأول للأزرق من ركلة جزاء، ليمهد لفوز

الزعيم 3-1.

وانضم جوميز للهلال قادما من نادى جالطة سراى التركى فى صيف عام 2018 وأصبح نجم الفريق

الأول بعد الأداء المميز الذى يقدمه مع الزعيم خلال الفترة الماضية.