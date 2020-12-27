أمير توفيق: أوباما خارج حسابات النادي الاهلي.. ولم أحاول التفاوض مع زيزو

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن الأحمر، لا يفاوض أي من لاعبي الزمالك.

وقال "توفيق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": مع احترامي لأوباما فهو لاعب كبير جدا، ولكن دورنا الآن في الأهلي هو مساندة نادي الزمالك. من سابع المستحيلات أن نتحدث مع لاعب متعاقد مع نادي الزمالك سواء في هذه الفترة أو في أي وقت. نفس الأمر ينطبق على مصطفى محمد وكل لاعبي الزمالك.

وتابع: أوباما خارج حسابات الأهلي تماما ولم نوسط محمود عبد المنعم كهربا أو غيره لمحادثته كما ردد البعض,ولم أحاول التفاوض مع زيزو وكل ما قيل عن حديثه التليفوني معي كذب وافتراء.

وأضاف : عندما عرفنا أن أحمد الشيخ في طريقه للزمالك لم يكن لدينا أي مشكلة في عملية فسخ التعاقد معه دون أي أزمات ومع كامل الاحترام له.

وعن جاستون سيرينو لاعب صنداونز، الذي يعد قريبا من الأهلي "سيرينو دائما من اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي. حدث تواصل من قبل، ولو حدث أي جديد سيعلن الأهلي عنه رسميا".

وأكد "توفيق" ان سيرينو وأكثر من لاعب مرشحين للأهلي. لابا كودجو ليس من ضمنهم. والتر بواليا لاعب جيد لكن لم يحدث أي خطوات رسمية تجاهه. استحالة أن نوقع مع أي لاعب قبل موافقة ناديه، لأنه أمر لا يعد أخلاقيا وكذلك دون موافقة النادي يعد الأمر كأنه لم يكن.

وواصل أمير توفيق "السنغالي أليو بادجي سيخرج إعارة لمدة عام إلى نادٍ تركي، أما مروان محسن لاعب مهم بالنسبة للأهلي ولا توجد معه أي أزمات".