شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو معسكرًا مغلقًا، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة سموحة، التى ستجمع بينهما فى الخامسة مساء غد الاثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية، بعدما تقرر تأجيل مباراة القمة التى كان محددا لها فى نفس التوقيت أمام الأهلى، فى الجولة الرابعة من المسابقة المحلية، لأجل غير مُسمى.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم عقب المران الختامى حيث يسعى الأبيض خلال مباراته أمام سموحة لاستعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز التى استهلها بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى، ثم تبعها التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ليحتل الأبيض المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 4 نقاط، فى حين احتل سموحة المركز السابع برصيد 5 نقاط، بعدما نجح فى الفوز فى مباراة والتعادل فى مباراتين حتى الآن.

وخضع الزمالك بالأمس لتحليل "رابيد تيست"، وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة قبل مباريات بطولة الدورى الممتاز.

من جهته، أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن الخماسى محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبد السلام وأسامة فيصل وحسام أشرف، خماسى الفريق المصاب بفيروس كورونا، لن يلحقوا بمباراة الفريق المقبلة أمام نظيره السكندرى.