شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي التونسى يعلن قائمته لمواجهة مولودية الجزائر في دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادي الصفاقسي، عن 23 لاعبا لرحلة فريقه إلى الجزائر، لمواجهة مولودية الجزائر غدا الإثنين، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الصفاقسى، المهاجم فراس شواط، الذي تماثل للشفاء التام من الإصابة العضلية، التي تعرض لها السبت الماضي، خلال كلاسيكو النادي الإفريقي.

وسيكون شواط ضمن حسابات المدرب بوجلبان، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، للانضمام إلى التدريبات الجماعية.

وضمت قائمة الصفاقسي، كلا من: «أيمن دحمان، صبري بن حسن، محمد الهادي قعلول، أحمد عمار، صبري شرايطية، محمد بن على، محمد على الجويني، غيث المعروفي، عزمي غومة، نور الزمان الزموري، وليد القروي، محمد على منصر، شادي الهمامي، كريس كواكو، كينجسلي سوكاري، جاسم الحمدوني، أيمن الحرزي، حسام بن على، زكرياء المنصوري، كينجسلي أيديو، نابي كامارا، فراس شواط، محمد صولة».