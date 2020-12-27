شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يطمئن على «شعبان» بعد جراحة الساق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، بزيارة محمود شعبان، مدافع الفريق الكروى الأول لزعيم الثغر، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية مساء أمس السبت في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضه للإصابة بكسر في الساق في تدريبات الفريق وذلك خلال كرة مشتركة مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق.

ويتواجد زعيم الثغر في القاهرة، استعدادا لمقابلة الأهلى، غدا الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام، وهو ما جعل اللاعب يجرى الجراحة في احد مستشفيات القاهرة.