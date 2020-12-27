شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخضع لاختبار «كورونا» استعدادا لأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع اليوم الأحد، الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة مديره الفنى محمد وهبة، الذي تولى المهمة بشكل مؤقت عقب إعتذار طلعت يوسف، المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، لتحليل «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة فريق أسوان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل على أرض ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى العام.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى صفحة العادل الأخير امام فريق البنك الأهلى، وتعرض الإسماعيلى لظروف صعبة منذ غنطلاق المسابقة، حيث تعادل في 3 لقاءات وخسر في لقاء.

ويسعى محمد وهبة، لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من سلسلة النتائج السيئة للفريق خلال الفترة الماضيةن في ظل حالة الغضب العارمة لجماهير الدراويش.