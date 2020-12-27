شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته استعداداً لأسوان ولاعبوه يجرون تحليل رابيد تيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الأحد فريق الإسماعيلى تدريباته استعداداً لمواجهة أسوان والمقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد السكة الجديد بالجولة الخامسة للمسابقة المحلية، حيث حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس السبت عقب التعادل مع البنك الأهلى سلبياً والتى أقيمت مساء الجمعة على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يجرى لاعبو الدراويش تحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة تماسيح النيل.

ولم يستطع الإسماعيلي تحقيق الانتصار الأول له بالدوري هذا الموسم، وذلك بعد تعادله في ثلاث مواجهات والخسارة في لقاء وحيد،وتعد هذا المرة هي الأولى مُنذ بداية الألفية الجديدة، التي يفشل فيها الإسماعيلي في تحقيق أي انتصار خلال أول 4 جولات بالدوري.

ومن جانبه وجه محمد وهبة، المدرب العام للإسماعيلى، الشكر للاعبيه بعد التعادل السلبي أمام البنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ، اليوم، الجمعة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، وقال وهبة في تصريحات تلفزيونية لقناة "on time sports" إنه يشكر اللاعبين نظرا للتغيرات التي حدثت على مدار الـ24 ساعة الماضية ومن شانها التأثير على ذهن اللاعبين وتشتيتهم موضحا أنه راض عن تركيزهم خاصة أن التوفيق لم يحالفهم بعد الوصول إلى مرمى البنك الأهلى في أكثر من فرصة.

وكشف محمد وهبة عن أسباب اعتذار طلعت يوسف عن تولى قيادة الإسماعيلى مؤكدا أن ذلك يرجع لمرض ابنته لافتا إلى أن المنافسة في مسابقة الدوري هذا الموسم صعبة ولا يوجد مباراة سهلة نظرا لأن معظم الأندية دعمت صفوفها بأفضل اللاعبين.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.