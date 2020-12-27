شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى، مساء اليوم الأحد، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة والنصف مساء غد باستاد السلام فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثالث فى بطولة الدورى هذا الموسم بعدما فاز فى أول جولتين على المقاصة وغزل المحلة بثلاثية أهداف لهدف وثلاثية نظيفة على التوالى، ومن المتوقع أن يستعيد الأهلى فى مباراة الغد جهود وليد سليمان بعدما غاب عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية لإصابته بفيروس كورونا ثم معاناته من آلام فى الركبة بعدها.

من ناحية أخرى، يترقب مسئولو الأهلى تحديد موعد مباراة السوبر المصرى ضد طلائع الجيش وكذلك موعد مباراة السوبر الأفريقى ضد نهضة بركان والمقرر له فى فبراير المقبل وكذلك بعد المشاركة فى كأس العالم للأندية، من أجل التنسيق مع شركة بريزنتيشن واستادات بشأن التحضير لاحتفالية النادى بخصوص مرور 20 عاما على تتويجه بنادى القرن الأفريقي.

ويخطط مسئولو الأهلى لتأجيل الاحتفالية على أن تقام بعد السوبر المصرى والأفريقي، تحسبا لتتويج الأهلى بلقبى السوبر المحلى والقارى وتحقيق الخماسية، بخلاف الظهور بشكل جيد فى مونديال الأندية، لتكون احتفالية خاصة بعد موسم استثنائي.

ويحتفل الأهلى بمرور 20 عاما على تتويجه بلقب نادى القرن الأفريقى ولقب نادى القرن الواحد والعشرين من هيئة "جلوب سوكر"، ولكونه أكثر الأندية فى اعالم حصولا على البطولات فى العالم برصيد 44 لقب بفارق لقبين عن بايرن ميونيخ الألمانى، ويأمل مسئولو الأهلى أن تكون احتفالية النادى استثنائية حال تحقيق الخماسية والظهور بشكل مشرف فى كأس العالم للأندية.