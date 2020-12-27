شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يدرس مباريات زعيم الثغر قبل موقعة 2 يناير فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى للتعرف على مواطن القوة والضعف فى زعيم الثغر قبل مواجهته المقرر لها السبت المقبل 2 يناير بالجولة الخامسة للمسابقة باستاد جهاز الرياضة العسكرى والتى يسعى خلالها الطلائع لتدشين خطة استعادة التوازن بالدورى بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق منذ انطلاق المسابقة وجمدت رصيده فى بنك الدورى عند نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات من المسابقة بعدما نال الفريق ثلاث هزائم وحقق تعادلا وحيدا ولم يعرف طريق الفوز.

وفضل الدكتور هانى درويش، رئيس الجهاز الطبى بطلائع الجيش، منح اللاعب على الفيل راحة من التدريبات والمباريات خلال هذه الفترة على أن يخضع لاختبار غداً الأحد للوقوف على حالته ومصيره من مواجهة الاتحاد السكندرى بعد تعرضه لكدمة شديدة فى الكتف خلال إحدى التدريبات، حيث حذر طبيب الطلائع من خطورة الاعتماد على اللاعب قبل التعافى حتى لايتطور الأمر ويحتاج لجراحة عاجلة.

ومنح طارق العشرى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه راحة 48 ساعة من التدريبات عقب الخسارة من غزل المحلة نظراً لوجود متسع من الوقت قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، حيث يستأنف الفريق تدريباته غداً الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد ناصف الظهير الأيسر للفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى بعدما غاب عن مباراة غزل المحلة بداعى الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى لقاء مصر المقاصة الذى خسره الطلائع بهدفين مقابل هدف .

من جهته يرى محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، أنه يتحمل جزءا من هدف فوز غزل المحلة على فريقه فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري، موضحا: "سرحت للحظة فى كرة هدف غزل المحلة ولكن الكرة لم تتجاوز بكامل محيطها خط المرمى".

وفجر بسام مفاجأة خلال تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، قائلا: "إنه لم يكن هناك حكم فيديو (فار) فى مباراة غزل المحلة، ولم نعلم بذلك إلا بعد المباراة"، متابعا أن خط المرمى أقل سمكا من خط المرمى الواصل بين القائم وحتى الراية فى نهاية عرض الملعب.

وعن أسباب تراجع أداء طلائع الجيش قال إنه مع بداية الدورى حدثت ظروف خارجة، منها إصابة عدد من اللاعبين بكورونا وأنا منهم و6 لاعبين إلى الآن عينتهم إيجابية بفيروس كورونا، مضيفا: "وأنا الوحيد الذى تعافيت بينهم، وأعتقد أن هذا تسبب فى تراجع الأداء ولكن نحاول تقديم كل ما لدينا بخلاف عدم التوفيق الذى يحالفنا ولكن نتمنى تقديم مستويات أفضل بعد عودة المصابين بكورونا".

وأضاف بسام أنه لا توجد أية مفاوضات مع أية أندية فى الوقت الحالي، والوضع الحالى لا يسمح لى بالرحيل عن النادي، وأسعى للمساهمة فى مساعدة الفريق للوقوف على رجيله من جديد وتحسن النتائج

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد غزل المحلة بالجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام وانتهت بفوز الفلاحين 2-1

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

وتعاقد طلائع الجيش مع تسع صفقات بالميركاتو الصيفى هى : حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.