أكد ليلى شريف، لاعبة منتخب السيدات، إن مباراة لبنان كانت مفيدة بشدة استعدادا لتصفيات الأمم الإفريقية وكأس العالم. وقالت ليلى شريف خلال حوارها ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"مباراة لبنان الودية أفادتنا كثيرا لأنها أول احتكاك حقيقي بعد خوض مباريات ودية محلية". وتابعت: "تفاجئنا من التعليقات عبر السوشيال ميديا بسخرية بعد الفوز على لبنان خاصة اننا كنا نخوضها كمباراة عادية". وأتمت: "وجدنا سخرية من أشخاص ربما لا تفهم بكرة القدم لأنهم شاهدوا فيديو مدته 5 ثوان على السوشيال ميديا لفرصة مهدرة". استنكر أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب السيدات، تنمر قلة من الجمهور على اللاعبات. وقال رمضان عبر الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "مسحة تنمر قلة من الجمهور على اللاعبات. وقال رمضان عبر الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "مسحة كورونا الأولى كشفت إصابة 5 لاعبات بالفيروس، والثانية كشفت إصابتين أخرتين" وتابع: قلت للاعبات أن الرد على التنمر بيكون في الملعب. واتم: لابد من دعمهم ومساندتهم، لنقل خيرا او لنصمت، اشاركهم في كل شيء حتى طرق اللعب، وهم يقدمون عملهم بشكل جيد.

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبة منتخب السيدات: مباراة لبنان أفادتنا.. وتعرضنا للسخرية من أشخاص لا تفهم كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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