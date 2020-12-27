لوشيسكو مدرب الهلال السعودي يعرب عن غضبه بعد نهاية مواجهة الاتحاد

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال عن غضبه من بعض الأشياء عقب مواجهة الاتحاد التي انتهت بالتعادل 1/1 اليوم السبت في الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال رازافان :”دائمًا ما تكون مواجهة الاتحاد صعبة، فهو فريق يُقاتل ويملك عقلية دفاعية قوية ويتبع أسلوب الدفاع واللعب على أخطاء المنافس”.

وأضاف :”أشيد بفريق الاتحاد لكن في الوقت ذاته نريد أن نلعب كرة قدم. من غير المعقول أن يسقط اللاعبون بشكل مُستمر من أجل كسر رتم وإيقاع المباراة”.

وتابع :”كنا الأفضل وسيطرنا على مُجريات المباراة لكن الحكم حرمنا من ركلة جزاء واضحة بعدما نزل لاعب الاتحاد بيده للكرة بعد تسديدها، هذا حدث أيضًا في مواجهة الوحدة“.

من جانبه أعرب محمد البريك مدافع الفريق عن رضاه رغم التعادل.

وقال البريك :”كنا نبحث عن الفوز والابتعاد بالصدارة خاصة في ظل المنافسة الشرسة لكن الاتحاد تمكن إيقافنا فهو فريق كبير وقدم مباراة كبيرة”.

وقال صالح الشهري، لاعب الهلال : “كنا نطمح للفوز، وكامل مُجريات المباراة كانت لنا، ولكننا لم نحقق الفوز. ولكن الحصول على نقطة أفضل من لاشيء خاصة وأن الاتحاد كان خطيرًا في الهجمات المرتدة”.