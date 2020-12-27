لاعبا النصر السعودي يعربان عن أسفهما بعد التعادل مع ضمك

أعرب عبد الرحمن العبيد وعلي الحسن، لاعبا نادي النصر عن أسفه عقب التعادل أمام ضمك 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).

وقال العبيد :”لم نكن موفقين وأرتكبنا بعض الأخطاء كلفتنا نتيجة التعادل. الأخطاء واردة في كرة القدم وإن شاء الله القادم أفضل وأتمنى أن نتمكن من التعويض في المباريات المقبلة”.

من جانبه قال علي الحسن لقناة السعودية الرياضية :”نتيجة غير مرضية وتعادل بطعم الخسارة رغم سيطرتنا على مُجريات المباراة”.

وأضاف الحسن: “سنعمل على تحسين الأخطاء ونعد جمهور النصر بالأفضل إن شاء الله”.