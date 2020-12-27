مدرب الباطن السعودي يعرب عن أسفه للخسارة أمام الشباب

أعرب خوسيه جاريدو، المدير الفني لنادي الباطن عن آسفه عقب الخسارة أمام الشباب 1 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال جاريدو عقب المباراة في تصريحاته لقناة “السعودية الرياضية” :”مباراة للنسيان، لا أعلم لماذا لعبوا اللاعبين المباراة وكأنهم يحملون ضغوطا شديدة “.

وعن سبب غضبه قال :”المباراة كانت سيئة خاصة في الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني تلقينا هدفًا. كما ذكرت مباراة للنسيان وسنعمل على تحسين أوضاعنا”.

من جانبه قال سعد خيري مدافع الباطن عقب المباراة :”الحمد لله على كل حال مبروك لفريق الشباب الفوز”.

وأضاف :”وقعنا في بعض الأخطاء البسيطة التي نتمنى أن نتفادها مستقبلًا”.

وقال خيري: ” المدرب لم يرفض دخول غرفة الملابس معنا ولكنه كان غاضبًا بعض الشي”