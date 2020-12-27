شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة منتخب السيدات: تعرضنا للسخرية من أشخاص لا تفهم كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت ليلى شريف، لاعبة منتخب السيدات، إن مباراة لبنان كانت مفيدة بشدة استعدادا لتصفيات الأمم الإفريقية وكأس العالم. وقالت ليلى شريف خلال حوارها ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :«مباراة لبنان الودية أفادتنا كثيرا لأنها أول احتكاك حقيقي بعد خوض مباريات ودية محلية». وتابعت: «تفاجأنا من التعليقات عبر السوشيال ميديا بسخرية بعد الفوز على لبنان خاصة اننا كنا نخوضها كمباراة عادية». وأتمت: «وجدنا سخرية من أشخاص ربما لا تفهم بكرة القدم لأنهم شاهدوا فيديو مدته 5 ثوان على السوشيال ميديا لفرصة مهدرة». الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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