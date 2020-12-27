شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخضع لتحليل «رابيد تيست» استعدادا للدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع اليوم الأحد، الفريق الكروى الأول بنادى أسوان، بقيادة مديره الفنى سامى الشيشينى، لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة النادى الإسماعيلى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل على أرض ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى العام.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق أسوان صفحة الخسارة الأخيرة من الجونة، والتى تعرض لها أبناء الجنوب بهدف نظيف فى منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام.

ويسعى الشيشينى لإستغلال حالة التخبط التى يعيشها الإسماعيلى منذ بداية الموسم، لتصحيح مسار فريق فى بطولة الدورى العام والعودة للإنتصارات.