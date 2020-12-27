شكرا لقرائتكم خبر عن «سيراميكا» يستدرج «بيراميدز» بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف عند السابعة والنصف مساء اليوم «الأحد» الفريق الكروى الأول بنادى سيراميكا نظيره بيراميدز، على أرض ملعب ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة. يدخل سيراميكا صاحب الأرض المباراة ومعنوياته مرتفعة عقب تحقيقه الفوز فى المباراتين اللتين خاضهما أمام الإنتاج الحربى والبنك الأهلى، مما وضعه فى دائرة المنافسة مبكرا، ورغم حداثة الفريق بدورى الأضواء والشهره إلا أنه استطاع لفت الأنظار إليه.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفنى للفريق، لمواصلة انتصاراته مستغلا وجود مجموعة مميزة من اللاعبين، أبرزهم شادى حسين وشريف دابو وصالح جمعة وعاشور الأدهم ومحمد إبراهيم.

فى المقابل يدخل بيراميدز المباراة رافعا شعار التحدى والندية لأصحاب الأرض سعيا لتحقيق أول انتصار له فى المسابقة بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندرى وتعادله الجولة الماضية أمام الزمالك، مما وضعه فى المركز الخامس عشر بنقطة وحيدة.