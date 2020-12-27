شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة خارج التشكيل الأساسى للزمالك أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات فى حكم المؤكد غياب عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفريق الكروى الاول بنادى الزمالك، عن التشكيلة الرئيسية للقلعة البيضاء خلال لقاء فريقه مع سموحة، المقرر غدا الاثنين، والمؤجل عن الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام.

وحتى الأن لم يجهز عبد الله جمعة بدنيا بالشكل المطلوب الذى يجعل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، يعتمد عليه بالشكل الأساسى، ومن المتوقع أنه فى حالة قرر المدير الفنى ضمه لقائمة الفريق سيجلس على مقاعد البدلاء.

وعاد عبد الله جمعة لتدريبات الزمالك عقب شفاءه من إصابة فيروس كورونا، الذى تعرض له قبل مباراة الأهلى فى نهائى دورى ابطال افريقيا.