شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء عضو مجلس إدارة الأهلي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد الدماطي، عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، شفاءه من فيروس «كورونا» (كوفيد ١٩)، بعد سلبية نتيجة المسحة التي أجراها.
وكتب الدماطي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«الحمد للّة والشكر للّة، سلبية مسحة كورونا، انا حقيقي عاجز عن الشكر على كل الاهتمام اللي شوفتو على مدار الاسبوع».
وأتم:«بشكر كل الناس اللي بعتت وكلمتني، حقيقي كل كلمة بتفرق جدا في الايام دي، ويارب السلامة للجميع
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء عضو مجلس إدارة الأهلي من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.