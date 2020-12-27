شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء عضو مجلس إدارة الأهلي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد الدماطي، عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، شفاءه من فيروس «كورونا» (كوفيد ١٩)، بعد سلبية نتيجة المسحة التي أجراها.

وكتب الدماطي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«الحمد للّة والشكر للّة، سلبية مسحة كورونا، انا حقيقي عاجز عن الشكر على كل الاهتمام اللي شوفتو على مدار الاسبوع».

وأتم:«بشكر كل الناس اللي بعتت وكلمتني، حقيقي كل كلمة بتفرق جدا في الايام دي، ويارب السلامة للجميع