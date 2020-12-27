شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» ينقلب على «صلاح» داخل كتيبة «ليفربول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحول المدرب الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، فى تصريحاته الخاصة حول رحيل محمد صلاح، نجم الريدز، لصفوف برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكان مدرب الريدز، خلال اليومين الماضيين، يحاول تهدئة الأجواء مع النجم المصرى من خلال تصريحاته لوسائل الإعلام الرياضية الإنجليزية، والتى كانت جميعها تنصب على استمرار محمد صلاح داخل ليفربول بأوامر من يورجن كلوب.

ولكن منذ مساء السبت تبدل الحال، وخرج مدرب ليفربول متحدثا لموقع صحيفة «ديلى ميل»، الذى قال فيه: «من يرد المغادرة فلن نمنعه».

وقال يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، إنه لا يرى سببًا واضحًا لمغادرة محمد صلاح «الريدز» خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأحاديث والأنباء التى تناولت هذا الأمر بشدة.

وأضاف كلوب، فى تصريحات أبرزها موقع «ديلى ميل» البريطانى، أن «الشىء الوحيد الذى سيدفع محمد صلاح للرحيل عن ليفربول هو حالة الطقس فى إنجلترا، فنحن ندفع أموالاً جيدة. ربما لا يكون هذا هو الأفضل فى العالم، لكننا ندفع جيدًا، ولدينا ملعب رائع مع مشجعين بارزين، ولدينا قاعدة جماهيرية فى جميع أنحاء العالم، تدفع أموالا جيدة، بالإضافة إلى أننا تشجعنا جماهير عظيمة».

أضاف كلوب: «نجرى تغييرات ونجلب لاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل فلا يمكننا منعه، أنا فقط لا أفهم لماذا يريدون الذهاب لريال مدريد وبرشلونة». وكان كلوب منذ يومين يقول فى تصريحاته للصحافة البريطانية: «كل شىء مع محمد صلاح داخل ليفربول بخير وجيد للغاية، ولا أعلم شيئا عن مفاوضات ريال مدريد وبرشلونة معه، فالنجم المصرى يشعر براحة داخل كتيبة الريدز». ولكن سرعان ما تحولت تصريحات المدرب الألمانى أيضا للصحافة الإنجليزية بشأن النجم المصرى لنجدها، مساء أمس، ما بين السخرية والتخلى عن «مو».

من جهة أخرى، يلتقى ليفربول اليوم نظيره وست بروميتش ألبيون، فى تمام الساعة السادسة والنصف، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.