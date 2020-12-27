شكرا لقرائتكم خبر عن «صن داونز» يوافق على انتقال «سيرينيو» إلى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، محمود الخطيب، رئيس النادى، بموافقة «صن داونز» على انتقال الأوروجوانى جاستون سيرينيو إلى صفوف القلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الشتوية، وذلك مقابل 2.5 مليون دولار، ومن المنتظر أن يتم الإعلان النهائى عن الصفقة عقب انتهاء إجازة أعياد الميلاد، خاصة فى ظل موافقة اللاعب على الراتب السنوى الذى يتقاضاه فى الأهلى، وذكرت تقارير فى وسائل إعلام جنوب إفريقية أن المهاجم الأوروجوانى دخل فى أكثر من أزمة مع مسؤولى «صن داونز» لرغبته فى الرحيل والانضمام إلى الأهلى واللعب مجددًا تحت قيادة «موسيمانى».

وأكدت صحيفة «Kick off» أن انتقال سيرينيو إلى الأهلى لم يصبح مستحيلًا بعد، حيث باتت علاقة اللاعب مع إدارة النادى فى وضع سيئ بسبب ذلك الرفض من الإدارة، فضلًا عن مضاعفة الأهلى الراتب الخاص بـ«سيرينيو» إلى ما يزيد على ما يتقاضاه فى جنوب إفريقيا، وفى ظل رغبة عارمة من اللاعب، فإن الصحيفة أكدت وفقًا لمصادرها أن إدارة «صن داونز» تستعد لبيع اللاعب فى الشتاء المقبل.

من جهة أخرى، قررت إدارة النادى إعادة فتح ملف الأنجولى «جيرالدو» ومحاولة إقناعه بالرحيل حتى تتمكن من قيد «سيرينيو»، وكان اللاعب قد رفض الرحيل فى بداية الموسم، وتمسك بالحصول على باقى عقده بالكامل للرحيل، وهو ما أجّل رحيله. ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى، غدًا الإثنين، ضمن مواجهات الدورى، ويأمل الأهلى فى الفوز والحفاظ على العلامة الكاملة واستمراره فى صدارة الدورى دفاعًا عن لقبه كبطل الدورى. وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن الجهاز الفنى واللاعبين يسعون لمواصلة الانتصارات فى بطولة الدورى عقب الفوز فى أول جولتين، ولاسيما أن الاتحاد السكندرى منافس قوى. وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن برنامج الفريق استعدادًا للزمالك لم يتغير، رغم تأجيل لقاء القمة، حيث إن طرف المباراة فقط هو الذى تغير، والأهلى سيخوض مواجهة قوية أمام الاتحاد. واختتم «عبدالحفيظ» تصريحاته مؤكدًا أن لاعبى الأهلى يمتلكون خبرات كبيرة تُمكِّنهم من الفصل بين المواجهات الإفريقية والمحلية، لكن يبقى الهدف الدائم هو البحث عن الفوز.

فى سياق مختلف، ناشد مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، جميع الأعضاء والفرق الرياضية المختلفة ضرورة العودة بقوة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا.