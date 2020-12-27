شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء: هدفنا تخطى الإسماعيلى فى كأس محمد السادس للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء البيضاوي، أن ناديه مشغول في الوقت الحالي بحسم التأهل لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال وهبي، في تصريحات إعلامية، ان الجميع يشعر بسعادة بعد البداية الموفقة والناجحة للفريق بالدوري ويخططون لهزم الإسماعيلي المصري، وأضاف «نحن أكثر سرورا وسعادة بل ونشعر بالرضا التام على الحصيلة الحالية وهي 13 نقطة من 15 ممكنة بالدوري وبرصيد أهداف محترم، ينتظرنا أسبوع حاسم، ينطلق بمواجهة الوداد الفاسي في كأس العرش مرورا بإياب دوري أبطال إفريقيا أمام تونجيت السنغالي وخصوصا المباراة الأهم أمام الإسماعيلي بنصف نهائي كأس محمد السادس».

وختم: «خططنا كلها تنصب في هذا الاتجاه وأن نتوج بلقب هذه المسابقة التي تحمل اسما غاليا علينا ونهدي هذه الكأس لجماهير النادي وحتى الجماهير المغربية».