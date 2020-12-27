شكرا لقرائتكم خبر عن غليان فى الإسماعيلى.. و«صبحى» يُحمِّل الحكام غياب الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت الأوضاع مشتعلة داخل أروقة النادى الإسماعيلى، فبعد تولى طلعت يوسف المسؤولية الفنية، خلفًا للبرازيلى «ريكاردو» لم يمضِ سوى 72 ساعة فقط، ورحل «يوسف» أيضًا تاركًا الأوجاع لجماهير الدراويش، لتقرر إدارة النادى إسناد المسؤولية الفنية إلى محمد وهبة، الذى قاد الفريق أمام البنك الأهلى فى المباراة التى انتهت سلبيًا. وزاد غضب الجماهير بعد فشل الفريق فى تحقيق الفوز على الفريق الصاعد حديثًا إلى الدورى الممتاز، وعدم تحقيقه أى انتصار خلال الجولات الأربع التى خاضها.

وحمّل الجهاز الفنى، بقيادة «وهبة»، مسؤولية التعادل أمام البنك الأهلى إلى محمود بسيونى، حَكَم المباراة، وقال إن اللاعبين لم يقصروا طوال الـ90 دقيقة، وكانوا يستحقون الفوز عن جدارة. وقال: «الدراويش فى وضع لا يليق بتاريخهم ومكانتهم كأبطال للدورى 3 مرات سابقة، والجميع لم يقصروا رغم الظروف الصعبة، ولكن حَكَم المباراة كان له رأى آخر». وأكد: «أنا جاهز لخدمة الإسماعيلى فى أى موقع، وقبلت المهمة المؤقتة فى ظروف صعبة للغاية، ولا يوجد جهاز فنى من الأساس».

فى السياق نفسه، أكد محمد صبحى، حارس مرمى الإسماعيلى، أن حَكَم المباراة لم يمنح الإسماعيلى فى لقاء الإنتاج الحربى حقه باحتساب ضربة جزاء، وحرم الفريق من الفوز، بجانب مباراة البنك الأهلى بعدم احتساب هدف كان سيمنح الفريق النقاط الثلاث. وأشار إلى أنه واثق فى العدالة التحكيمية، خاصة مع وجود تقنية الفيديو، مؤكدًا أن الإسماعيلى لا يبحث سوى عن حقوقه فقط، وهو أمر طبيعى، ومن الواجب أن يتحدث قائدًا للفريق عن هذه الأمور. وطالب «صبحى» جماهير الدراويش بمساندة الفريق واللاعبين، خاصة أنه لا يوجد تقصير من الجميع ومشوار الدورى لا يزال طويلًا.