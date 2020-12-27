شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجديد للزمالك: هدفنا توفير موارد مالية.. والنادي لن يهتز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، والذى تم تعيينه خلفا للمستشار أحمد البكرى، انه يعد جماهير الزمالك بحل الأزمات التي تتعرض لها القلعة البيضاء في الوقت الحالى.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات لبرنامج «زملكاوى» الذي يقدمه الإعلامى خالد الغندور على شاشة قناة نادى الزمالك الفضائية،، إنه يعد جماهير الزمالك والأعضاء بالعمل بكل قوة، لحل كل الأزمات ومواجهة التحديات التي يتعرض لها النادي.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه أحد مشجعي الزمالك قبل أن يكون رئيسا له، موضحا أن الوقت سيكون التحدي الأهم أمام اللجنة المؤقتة لتوفير كل ما يلزم للنجاح.

وشدد على ان الزمالك سيظل كما كان ولن يهتز يوما، وأنه واللجنة يدرسون كافة الأمور داخل النادي، وهدفهم الرئيسي حاليا توفير موارد مالية لتسوية كافة المستحقات سواء للاعبي الفرق الرياضية أو لأي التزامات أخرى.

وأكد عماد عبدالعزيز، أن اللجنة الثلاثية قائمة، وسينضم لها عضو جديد بجانب استمرار المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة.