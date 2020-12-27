شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: أوباما وقع لبيراميدز مقابل 20 مليون جنيه.. والسبب طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي محمد فاروق، إن يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، يرفض التجديد للقلعة البيضاء بعد توقيع عقد مع بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه.
وكشف فاروق، خلال تصريحات عبر قناة «تن»، أن أوباما أنهى اتفاقه مع مسؤولي بيراميدز للانضمام لصفوف الفريق مقابل 20 مليون جنيه، بدايةً من الموسم المقبل.
وشدد نجم الأهلي السابق على أن رفض إدارة الزمالك طلب أوباما بالتساوي مع طارق حامد والحصول على 17 مليون جنيه سنوياً هو السبب الذي دفع اللاعب للتوقيع لنادي بيراميدز.
وينتهي عقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.
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