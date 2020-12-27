شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد.. «الأناكوندا» الذي لا يعرف اللدغات السامة في المباريات ‏النهائية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لازال مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، هو حديث الساعة خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل اصراره على خوض تجربة احترافية في الخارج بالانتقالات الشتوية المقبلة بالتزامن مع رغبة ناديه في الابقاء على خدماته حتى نهاية الموسم الجاري.

ابن الـ23 عاماً الذي عاد من رحلتي الاعارة بطنطا وطلائع الجيش للتوهج بقميص الزمالك في الموسم الماضي واحتلال مقعد أساسي بتشكيلة الفارس الأبيض في الخط الأمامي، نجح في تسجيل 22 هدفاً بقميص الفريق الأول، فضلاً عن 4 أهداف لمصلحة منتخب مصر الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 عاماً العام الماضي وحصل على لقب هداف البطولة.

وعلى الرغم من غزارة أهداف مصطفى محمد وتسجيله عدد من الأهداف الهامة مثل ثنائيته في شباك الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية، كذلك هدفه الشهير في مرمى الأهلي بقمة الدور الثاني لدوري الموسم الماضي، إلا أن «الأناكوندا» كما تقلبه أنصار ميت عقبة لم تكن لدغاته سامة خلال المباريات النهائية التي خاضها على مدار مشواره الكروي خلال أخر عامين.

وفشل مصطفى محمد في هز الشباك خلال 6 نهائيات خاضها بقميص الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي.

ولعب مصطفى محمد مباراتي السوبر المصري مع الزمالك أمام الأهلي، حيث حل بديلاً في الأولى بسبتمبر من عام 2019 ولم يسجل في خسارة الأبيض بنتيجة 3/2، حيث تكفل المدافع محمود علاء بتسجيل هدفي الزمالك، كذلك في المباراة الثانية بالامارات في فبراير من العام الجاري والتي حسمها فريقه بركلات الترجيح.

وشهدت ثنائية منتخب مصر الأولمبي في نهائي أمم أفريقيا بالقاهرة تحت 23 عاماً توقيع الظهير الأيمن كريم العراقي والجناح رمضان صبحي في غياب تهديفي لمصطفى.

واكتمل مسلسل الصيام عن هز شباك المنافسين لمصطفى محمد في المباريات الحاسمة على الألقاب خلال المباريات النهائية، في نهائي كأس مصر موسم 2018-2019 رغم مشاركته أساسياً مع الزمالك أمام بيراميدز حيث سجل يومها ثلاثية قلعة زاموار كل من أشرف بن شرقي «هدفين» ويوسف أوباما، كذلك في السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، فبالرغم من زيارة الفارس الأبيض شباب فريق باب سويفة في 3 مرات إلا أن «الأناكوندا» اختفى تهديفياً وسجل كل من بن شرقي «هدفين» وأوباما هدف اّخر.

أخيراً عجز مصطفى محمد عن التسجيل في نهائي القرن والمباراة التاريخية التي جمعت الزمالك بالأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا في السابع والعشرين من نوفمبر المنصرم، حيث أحرز شيكابالا ابن الـ 35 هدف فريقه الوحيد في الخسارة بثنائية أمام المارد الأحمر.