ريمون دومينيك قائد الديوك سابقا مديرا فنيا نانت الفرنسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نانت الفرنسي، تعيين مدرب منتخب الديوك السابق، ريمون دومينيك، مديرا فنيا له حتى نهاية الموسم. وكان دومينيك مدربا للمنتخب الفرنسي، في كأس العالم 2010، عندما خرج من دور المجموعات، عقب احتلاله المركز الأخير.
كما قاد فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2006، حيث خسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح. ويحل دومينيك (68 عاما) محل كريستيان جوركوف، الذي أقيل في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد سلسلة من النتائج السيئة. ويحتل نانت المركز 16 في جدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، ويتقدم بثلاث نقاط فقط على منطقة الهبوط، بعد 17 مباراة.
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