شكرا لقرائتكم خبر عن ماينز يجدد الثقة في مدربه حتى احتفالات الكريسماس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ماينز المتعثر في الدوري الألماني، أن يان-موريتز ليشته سيظل في منصب المدير الفني للفريق على الأقل حتى نهاية فترة احتفالات الكريسماس. ولا تزال كل الاحتمالات واردة بشأن مستقبل ليشته في منصب المدير الفني لماينز، والذي تولاه بعد مرور جولتين من الموسم الحالي للدوري، علما بأن النادي أنهى مؤخرا عمل مدير الكرة روفن شرودر.

وودع ماينز منافسات كأس ألمانيا على يد فريق الدرجة الثانية بوخوم، لتتراجع آمال ليشته في البقاء بمنصبه، حيث حصد الفريق ست نقاط فقط خلال 11 مباراة تحت قيادته في الدوري.