شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك الجديد: نسعى لإسعاد جماهير النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون لإعلاء قيمة القلعة البيضاء بالعمل مع الأعضاء المنوط بهم قيادة النادي حالياً.

وأضاف عبدالعزيز، لموقع الزمالك الرسمي، أن الهدف الأسمى الذي ستعمل اللجنة من أجله هو إسعاد الجماهير التي تحيط الزمالك بحب كبير.

وذكر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن العضو الثالث في اللجنة، سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيسا للجنة المكلفة بإدارة لنادي الزمالك خلفاً للمستشار الراحل أحمد البكري الذي وافته المنية الخميس الماضي.