شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير مشاركة «ساسى» أمام سموحة .. والفريق يعسكر فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع التونسى، فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، لاختبار طبى، «الأحد»، لتحديد مدى قدرته على المشاركة، أمام سموحة، فى الجولة المقررة بين الفريقين، غداً الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدورى.

واشتكى ساسى، من تعرضه لكدمة فى الكاحل، لم يستطع على إثرها إكمال مران أمس الأول، ووفقاً للدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، فإن حالة ساسى مطمئنة، والاختبار الطبى، الذى سيخضع له سيحسم بشكل كبير، موقفه من المشاركة فى المواجهة، من الناحية الطبية.

وحرص فرجانى ساسى، خلال الساعات القليلة المنقضية، على نفى الشائعات التى ترددت حول تركه مران الفريق، بسبب غضبه لعدم حصوله على بقية مستحقاته، ونشر اللاعب صورا له على انستجرام، وهو يؤدى البرنامج العلاجى والتأهيلى، الذى يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبى للزمالك.

يأتى هذا فى الوقت الذى لم تتضح فيه الرؤية بشأن مشاركة مصطفى محمد، خلال المواجهة، خصوصاً بعدما اشتكى من حالة الإجهاد، خلال الأيام المنقضية، وعدم مشاركته فى التدريبات الأخيرة، وهو ما دفع الجهاز الفنى، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لتجهيز حميد أحداد، للعب فى مركز رأس الحربة الصريح، لتعويض غياب مصطفى محمد، فى حال عدم قدرته على المشاركة فى المباراة. وينتظر ان يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم الأحد، بأحد الفنادق القريبة من ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة، واستقر باتشيكو، على اصطحاب 22 لاعباً للمعسكر، لإضفاء حالة من الحماس على اللاعبين، وضمان ارتفاع حالة المنافسة فيما بينهم من أجل حجز مقعد فى التشكيل الأساسى للفريق، أمام سموحة.