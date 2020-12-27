شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخضع لتحليل "رابيد تيست" اليوم للكشف عن كورونا استعداداً للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب أبناء الجنوب لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة النادى الإسماعيلى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى العام، وأغلق الجهاز الفنى لفريق أسوان صفحة الخسارة الأخيرة من الجونة، والتى تعرض لها أبناء الجنوب بهدف نظيف فى منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعمل الشيشينى على معالجة الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة النادى الاسماعيلى المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس، وشدد الشيشينى على أهمية عدم التعرض لخسارة جديدة فى تلك المباراة بعد الخسارة فى آخر جولتين أمام المصرى والجونة.

استبعد الجهاز الفنى لأسوان فكرة ضم لاعبين من الأهلى أو الزمالك ممن يستغنى عنهم القطبين خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، نظراً لأسعارهم التى تعتبر عالية وعقودهم التى لا تقل عن مستوى معين يفوق ميزانية أبناء الجنوب، خاصة وأن إجمالى لاعبى أسوان لا تتخطى قيمتهم التسويقية 14 مليون جنية، وفقاً لتأكيد سامى الشيشينى مدرب الفريق.

وأكد الشيشينى فى وقت سابق أن ميزانية شراء لاعبى أسوان مطلع الموسم لم تتجاوز 14 مليون جنيه، وهذا مبلغ أقل بكثير من مبالغ شراء أندية صاعدة".

وعن إمكانية استعارة لاعبين من الأهلى والزمالك فى الشتاء، قال مدرب أسوان: بالتأكيد لا، هذا مستحيل، كم يتقاضى هؤلاء اللاعبون فى أنديتهم حتى نستطيع تحمل رواتبهم؟ نحن نشترى اللاعبين المنتهية عقودهم فقط".

ويمتلك أسوان فى رصيده 6 نقاط بعد الفوز فى أول مباراتين بالدورى على حساب إنبى وطلائع الجيش، يحتل بهم المركز الرابع فى مسابقة الدورى العام.

ويغيب سامى الشيشينى عن دكة بدلاء أسوان فى اللقاء المقبل، ذلك بعد تعرضه للطرد فى مباراة الجونة، بعد اعتراضه على قرار حكم المباراة الذى احتسب رمية تماس للجونة كانت من وجهة نظر مدرب أسوان أنها لصالح فريقه.