شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يغلق صفحة المقاولون ويواجه سيراميكا ودياً استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، على إقامة مباراة ودية مع فريق سيراميكا غداً، الاثنين، باستاد المصانع الحربية فى إطار خطة تجهيز لاعبيه لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى في الأسبوع الخامس للمسابقة المحلية. وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت عصر السبت على استاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة للدورى، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى لقاء ذئاب الجبل تدريبات استشفائية اليوم الأحد على أن يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً استعداداً لمواجهة كتيبة بيراميدز ضمن خطة تصحيح المسار المحلى بعد النتائج المتراجعة منذ إنطلاق المسابقة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى الأخير ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الإنتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكى مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطينى لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسى ولاعب فريق الترجى السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.