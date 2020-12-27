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بعد وفاة أحمد البكري.. الكشف عن رئيس الزمالك الجديد
الأحد 27 ديسمبر 2020
كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عن الرئيس الجديد لنادي الزمالك، خلفا لأحمد البكري الذي وافته المنية قبل يومين.
أحمد البكري الذي كان يتولى اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك وافته المنية، الخميس الماضي، متأثرا بفيروس كورونا المستجد الذي كان يعاني من الإصابة به.
وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية إن عماد عبدالعزيز، عضو اللجنة الثلاثية الحالي، سيتولى منصب الرئيس خلال الفترة المقبلة.
وكان صبحي قد أعلن تعيين عماد عبدالعزيز في اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك، يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عقب استقالة محمد عطية، النائب السابق، من منصبه.
وأوضح صبحي أن عماد عبدالعزيز سيرأس اللجنة خلال الفترة المقبلة، مع إضافة عضو جديد لتكتمل اللجنة الثلاثية التي تدير النادي.
وأكد وزير الرياضة المصري أن ذلك يأتي وفقا للائحة التي وضعها نادي الزمالك نفسه، بأن تقتصر إدارته على المستشارين القضائيين حال حل أو تجميد المجلس.
يُذكر أن وزير الرياضة المصري قرر، نهاية الشهر الماضي، تجميد مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، بداعي وجود مخالفات مالية.
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