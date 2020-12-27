شكرا لقرائتكم خبر عن «قميص تشيلسي» هدية هافيرتز للاعبي ليفركوزن في الكريسماس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاجأ الألماني الدولي كاي هافيرتز، لاعب تشيلسي، زملاءه السابقين في باير ليفركوزن، بإرسال هدية إليهم بمناسبة عيد الميلاد. وبعث هافيرتز (21 عاما) إلى زملائه ورؤسائه السابقين، وموظفي النادي والقائمين على رعاية الشباب، بقميص لتشيلسي يحمل إهداء شخصيا. ووضع هافيرتز الهدية في صندوق أنيق، يحمل شعار البلوز، ومزين بأول حرفين من اسمه، ورقم قميصه (29)، ومعه بطاقة دون عليها شكره على الدعم الذي حظي به، إبان فترة لعبه في باير ليفركوزن. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

كانت هذه تفاصيل خبر «قميص تشيلسي» هدية هافيرتز للاعبي ليفركوزن في الكريسماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.