شكرا لقرائتكم خبر عن يونيون برلين يجدد عقد أوليفر رونرت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يونيون برلين، السبت، أنه مدد عقد أوليفر رونرت مدير الكرة بالنادي، وذلك لفترة غير محددة. وقال ديرك زينجلر رئيس نادي يونيون برلين، إن رونرت (49 عاما) «أثبت أنه ناجح للغاية».

وأضاف «لقد نجح، إلى جانب المدير الفني أورس فيشر، في تحقيق أهداف رياضية طموحة للغاية في ظل واقعنا الاقتصادي. أنا سعيد للغاية بمواصلة المضي قدما على هذا الطريق والعمل من خلال الطريقة التي أثبتت نجاحها».

وكان رونرت قد بدأ العمل في يونيون برلين في عام 2018، قبل الموسم الذي شهد أول صعود للفريق إلى دوري الدرجة الأولى. وحسم يونيون برلين استمراره في الدرجة الأولى، ويحتل الآن المركز السادس في جدول الدوري، بعد مرور 13 مرحلة من المسابقة.