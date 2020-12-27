شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي الأفضل في بولندا لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، كأفضل رياضي لعام 2020 في بولندا. ويعد ليفاندوفسكي ثالث بولندي في التاريخ يحصد الجائزة في نسخها الـ63، حيث أنه منذ بداية منحها في 1958 فاز بها لاعبا القوى زديشواف كيشكوفياك (1958) وإيرينا سفينسكا (1966 و1974).

ولعب ليفاندوفسكي، الذي توج مؤخرا بجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، دورا كبيرا مع بايرن هذا الموسم، حيث قاد الفريق للتتويج بثلاثية الدوري والكأس وكأس السوبر في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.