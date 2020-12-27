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إيفرتون يدخل المربع الذهبي للبريميرليج بفوزه على شيفيلد

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قفز إيفرتون إلى المركز الثاني في البريميرليج، وظهر في المربع الذهبي مع حلول عيد الميلاد لأول مرة في 16 عاما، بعد هدف متأخر من جيلفي سيجوردسون ليفوز (1-0)، على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، السبت.

وأصبح رصيد إيفرتون 29 نقطة من 15 مباراة، وبفارق نقطتين عن جاره وغريمه المتصدر، الذي يستضيف وست بروميتش ألبيون يوم الأحد، بينما بقي شيفيلد دون انتصار وبرصيد نقطتين فقط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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