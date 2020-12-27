شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يدخل المربع الذهبي للبريميرليج بفوزه على شيفيلد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قفز إيفرتون إلى المركز الثاني في البريميرليج، وظهر في المربع الذهبي مع حلول عيد الميلاد لأول مرة في 16 عاما، بعد هدف متأخر من جيلفي سيجوردسون ليفوز (1-0)، على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، السبت.
وأصبح رصيد إيفرتون 29 نقطة من 15 مباراة، وبفارق نقطتين عن جاره وغريمه ليفربول المتصدر، الذي يستضيف وست بروميتش ألبيون يوم الأحد، بينما بقي شيفيلد دون انتصار وبرصيد نقطتين فقط.
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