شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فيليكس وخيمينيز لكتيبة أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد أتلتيكو مدريد، إلى التدريبات بعد 3 أيام راحة سلبية عقب الفوز (0-2) على ريال سوسيداد، وشهدت تعافي كل من جواو فيليكس وخوسيه ماريا خيمينيث، وغياب كيران للإصابة.
ويخوض الروخي بلانكوس في الجولة المقبلة من الليجا مواجهة أمام خيتافي، الأربعاء المقبل بملعب واندا متروبوليتانو، وستكون هذه هي المباراة رقم 500 التي يقود فيها دييجو سيميوني الأتلتي.
وعاد جواو فيلكس، الذي غاب عن لقاء ريال سوسييداد، وخوسيه ماريا خيمينيث الذي أبعدته إصابة عضلية منذ مطلع الشهر الجاري عن الملاعب، منذ لقاء البايرن، إلى التدريبات. وأصبح المهاجم البرتغالي جاهزا لمواجهة خيتافي، وكذلك خيمينيز الذي اقترب من العودة للتشكيل الرئيسي، والذي خرج منه تريبيير الموقوف من قبل الاتحاد الإنجليزي لـ14 مباراة، بما فيها مع فريقه الإسباني.
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