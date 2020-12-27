شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يضرب نيوكاسل يونايتد بهدفين في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد، السبت، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي المباراة إيكاي جوندوجان وفيران توريس في الدقيقتين (14 و55). رفع السيتيزن رصيده إلى 26 نقطة ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد ضيفه عند 18 نقطة في المركز الـ12.