شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا عقب إسقاط تشيلسي: الأرسنال سيكون منافسا قويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال، أنه فريقه استحق الفوز على تشيلسي خلال المواجهة التى جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأكد مدرب الجانرز، وفقا لتصريحات التى نشرها موقع ديل ميل، الأرسنال سيكون منافسا قويا خلال مسابقة الدروي الإنجليزي، وسيعود مجددا لطريق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، مبتعدا عن فترة الهزائم الذي تعرض لها مؤخرا.