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أرتيتا عقب إسقاط تشيلسي: الأرسنال سيكون منافسا قويا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال، أنه فريقه استحق الفوز على تشيلسي خلال المواجهة التى جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات .

وأكد مدرب الجانرز، وفقا لتصريحات التى نشرها موقع ديل ميل، الأرسنال سيكون منافسا قويا خلال مسابقة الدروي الإنجليزي، وسيعود مجددا لطريق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، مبتعدا عن فترة الهزائم الذي تعرض لها مؤخرا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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