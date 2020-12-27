شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يوقع عقدا جديدا مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع لوكا مورديتش، لاعب وسط ريال مدريد، عقدا جديدا مع فريقه الإسباني لمدة عام، بعد مفاوضات استغرقت أيام قليلة بين اللاعب الكراواتي، وبيريز، رئيس نادي ريال مدريد.
ووفقا لموقع ماركا، الإسباني، قال مودريتش، إنه سعيد بالتجديد مع ناديه الإسباني، لمدة موسما جديدا، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لمساعدة فريقه وتحقيق البطولات مع الميرنجي.
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