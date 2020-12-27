شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يحمل لاعبي تشيلسي مسؤولية السقوط أمام الجانرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صب فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، غضبه على لاعبي البلوز عقب الخسارة أمام الأرسنال بثلاثية لهدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

ووفقا لموقع ديلي ميل، حمل لامبارد لاعبيه مسؤولية الهزيمة القاسية أمام الجانرز، مطالبهم بتحسن النتائج خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن البلوز من الاستمرار في المربع الذهبي للبريميرليج.