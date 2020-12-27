شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد ألابا يدعم الخط الدفاعي لكتيبة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ماركا، الإسباني، عن توصل مع مدافع بايرن ميونيخ الألماني، ديفيد ألابا، لضمه للقعلة النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل خاصة بعد انتهاء عقد اللاعب النمساوي مع البافاري خلال هذا الموسم.

وأكد التقرير، أن ألابا، سيدعم الخط الدفاعي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة بجوار سيرجو راموس، قائد الميرنجي، وفاران.