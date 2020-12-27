شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس باكا يعود إلى تدريبات فياريال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق فياريال للتدريبات عقب 3 أيام من الراحة السلبية، وذلك بحصة تدريبية شهدت أيضا عودة المهاجم الكولومبي كارلوس باكا للمران بشكل طبيعي مع بقية المجموعة، فيما لم يحدد بعد موعد عودة المصابين باكو ألكاسير وفرانسيس كوكلين.
ويأمل مدرب الفريق، أوناي إيمري، أن يستعيد خدمات باكا الذي عاد للتو من الإصابة قبل مواجهة إشبيلية المقرر لها الثلاثاء المقبل، بينما لم يتحدد بعد موقف كل من كوكلين وباكو ألكاسير الغائبان عن المشاركة منذ عدة أسابيع بسبب إصابات عضلية.
ويعد هذا هو الأسبوع الرابع الذي يغيب عنه المهاجم الكولومبي عن الفريق، بعد إصابته بتمزق عضلي في العضلة الخلفية بالفخذ الأيسر، ومع ذلك بدأ العمل على أرضية الملعب وهو ما يعد خطوة أخرى في اقتراب عودته مجددا للملاعب.
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