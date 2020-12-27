شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي: الانتاح الحربي صحح مساره في الدوري بالفوز على المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد مهدي، مدير الكرة لفريق الإنتاج الحربي، إنه فريقه دعم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدا أن النتائج السلبية الذي حققها الفريق خلال بداية المشوار المحلي ستتغير خلال الفنترة المقبلة.

وأكد المهدي، أن لقاء المقاولون العرب الذي تمكن الإنتاج الحربي بالفوز به ستكون بداية لتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.