شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح حقيقة مفاوضاته مع مصطفى محمد ووساطة كهربا لضم أوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع مصطفى محمد، ويوسف أوباما، لاعبا الزمالك خلال الفترة الحالية.

وأكد توفيق، في تصريحات متلفزة، أن الأهلي ليس له صفة في ملف احتراف مصطفي محمد، سواء من بعيد أو قريب، بالإضافة إلى الأنباء التى تردد أننا وسطنا، محمود كهربا لإقناع أوباما بالرحيل عن الزمالك والانتقال للقعلة الحمراء غير صحيح وعار تماما من الصحة.